كرداسة تخرج لتأييد أمن وأمان واستقرار مصر .. فيديو

انطلقت منذ قليل مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنحاء محافظة الجيزة، وخرجت حشود المواطنين للتأييد من مدينة كرداسة.



وشهدت المسيرة توافد المواطنين الذين يحرصون في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.



ومن أبرز العبارات التي رددها المحتشدون في حب الرئيس (بنحبك يا سيسي ) ( هنكمل المشوار معاك يا ريس).



ورفع عدد كبير أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.