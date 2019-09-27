الكونفدرالية .. مران بدني لطاقم تحكيم مباراة المصري وماليندي

أدى الطاقم التحكيم السوداني المكلف بادارة مباراة المصري وماليندي مرانه اليوم باحد فنادق برج العرب وذلك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي امام منافسه ماليندي بطل زنجبار في اياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويضم طاقم التحكيم السوداني كل من صبري محمد فضل وعبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي ومعتز عبد الباسط.



وتضم القائمة المختارة لمباراة ماليندي 20 لاعبًا هم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، عمر كمال ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد.

خط الوسط : عمرو موسى ، أحمد ياسر ، فريد شوقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، اسلام عطية ، حجاج عويس.

خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.

