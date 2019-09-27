بوكس ربطهما في الشجرة.. القصة الكاملة لسحل محاسب ومهندس بسبب طفل بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية العامة استمرار حبس موظف بهيئة قناة السويس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في واقعة "فيديوهات سحل وتعذيب محاسب ومهندس بـ"مساكن الكاكولا" بمحافظة الإسماعيلية.



وكانت مباحث ثالث الإسماعيلية ألقت القبض على "محمد.ع" وشهرته "محمد بوكس" لاعب ملاكمة وموظف بهيئة قناة السويس المتهم الرئيسي في الواقعة والسلاح الأبيض "سنجة" المستخدمة في الواقعة ومازال البحث جاريا عن بقية المتهمين المشاركين فى واقعة الربط والسحل والتعذيب فى الشارع.



ودشن أصدقاء الضحايا جروب على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق محمد وكريم لازم يرجع"، ونشروا عليه توضيح الاعتداء على كريم محى محاسب بهيئة قناة السويس وشقيقه الأكبر محمد محى مهندس مدني.



وقال شهود عيان على واقعة التعذيب والسحب إن المتهمين كذبوا على أهالى المنطقة، وقالوا إن المجني عليهما خاطفين أطفال حتى لا يدافع عنهم أحد من الاعتداء الوحشى والسحل.



وأضافوا: أن المتهمين قاموا بتقطيع يد المحاسب كريم بالسنج والأسلحة البيضاء وتم تكسير سيارته وكانت السيارة غرقانه دم وإفراغ الكاوتشات بمطواة.



وتم تكملة وصلة التعذيب بربطهما وسحلهما بالشارع وعدم تقديم حتى مياه لهما فى واقعة تدل على عدم وجود إنسانية أو رحمة وانتشار البلطجة.



وقد تم نقل كريم محي محاسب بهيئة قناة السويس المصاب بقطع في الأوردة اليد وأربطة الكف، وشقيقه محمد "مهندس مدني" بشرخ في الجمجمة وجروح قطعية في مختلف أنحاء الجسم لمستشفى دار الفؤاد لخطورة حالتهما وخضوعهما لعدد من العمليات.



وطالب الأهالى بسرعة القبض على بقية الجناة فى الواقعة البشعة.



وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأولى لواقعة ربط محاسب ومهندس في شجرة والاعتداء عليهما بالإسماعيلية بسبب طفل.



وادعى الجاني أن المجني عليهما قاما بمحاولة اختطاف طفل لكسب تعاطف جيرانه والذين شاركوه الاعتداء عليهما.



وأمر محمد صادق رئيس نيابات ثاني وثالث الإسماعيلية، بحبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب المبرح، وإصابتهما إصابات بالغة.



بدأت الواقعة بحدوث مشادة بين المجني عليه ونجل المعتدي، لعبوره الطريق مسرعا، فعنف الأول الطفل، ثم عاد للاعتذار له، واصطحب المجني عليه شقيقه الأكبر للذهاب إلى والد الطفل بمقر سكنه للاعتذار، غير أن الأخير اعتدى عليهما بمعاونة بعض أقاربه وقيدهما بشجرة.



ووجهت النيابة العامة للموظف تهم الاعتداء على أشخاص، وحيازة سلاح أبيض وترويع الآمنين.



ونجحت مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، في القبض على المواطن "محمد ع." وشهرته "محمد بوكس" موظف، بعد اعتدائه بالضرب على شخصين: الأول محاسب وشقيقه الأكبر مهندس مدني.



وكشفت التحقيقات بعد فحص عددا من مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عن طريق بعض من المواطنين من سكان المنطقة، وقائع الاعتداء.