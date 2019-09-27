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حوادث

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:18 م
الداخلية تُهدى 150
الداخلية تُهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية
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مصطفى الرماح
أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ في القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

ولاقى ذلك استحسان الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية وساهم ذلك فى توفير أجواء مناسبة للتلاميذ لتلقى تعليمهم.

ومن ناحيةً أخرى تلقى قطاع حقوق الإنسان إلتماس من أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، باحتياجه لكرسى متحرك لمساعدته على التنقل، على الفور تم الاستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسى المتحرك، هذا وقد أعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفته الإنسانية.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور
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الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

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