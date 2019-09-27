الأعداد في تزايد.. الآلاف يتوافدون على المنصة في مظاهرة حب لمصر والرئيس السيسي

واصل آلاف المصريين التوافد على المنصة بشارع النصر في مدينة نصر، لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على رفض الفوضى ودعوات احجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار.



وخرج آلاف المصريين فى مظاهرات حب وتأييد للدولة ومؤسساتها والرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة المنصة بمدينة نصر منددين بالحملة الشرسة التي أطلقتها جماعة الإخوان الارهابية من تركيا وقطر؛ ليؤكدوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى حريص على استقرار وطنه وضد الشائعات التى تطلقها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا وقطر.



مظاهرات تأييد فى كل محافظات مصر تطالب باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر حاملين الاعلام ويهتفون تحيا مصر.



وأرسل المواطنون رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية وعلى ثقة من إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمضي قدما لتقدم الدولة المصرية.