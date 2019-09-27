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ديني

هل يجب قضاء ما أفطرت من رمضان أم يجوز إخراج المال؟ فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:36 م
هل يجب قضاء ما أفطرتُ
هل يجب قضاء ما أفطرتُ من رمضان أم يجوز إخراج المال؟
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القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن من أفطر أيامًا في نهار رمضان لا يخرج مالًا عنها بل يلزمه قضاؤها إلا إن كان المفطر صاحب مرض لا يرجى شفاؤه.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن المريض الذي لا يستطيع أن يصوم في رمضان يجوز له الإفطار، فإن استطاع أن يقضي بعد رمضان قضى، وإن دام مرضه بأن كان مرضه مزمنًا وجب عليه أن يخرج الفدية.

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها أن الفدية إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» أخرجه الترمذي وابن ماجه.

وأضافت أن المرض إذا كان مزمنًا فالواجب إطعام مسكين عن كل يوم ، وهو ما يعادل 2,75 كيلو أرز مثلًا عن كل يوم.
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