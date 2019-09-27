جينيراسيون السنغالي يستعين بالمرأة الحديدية ضد مرتضى منصور

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إقامة مباراة الإياب بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



ورفض الفريق السنغالي رفضًا قاطعًا خوض مباراة الزمالك في الإياب على أرضية ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مؤكدين أن من حقهم خوض المباراة على الملعب الأساسي وهو "بتروسبورت".



وأكد تالا فال المتحدث الرسمي بإسم جينيراسيون فوت أن فريقه لن يتحرك من القاهرة ولن يلعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب، مؤكدًا أنه يتواصل مع السنغالية فاطمة سامورا مسئولة الكاف والفيفا للوصول إلى حل في تلك الأزمة، كما أنه متمسك في خوض المباراة بالقاهرة وفي الموعد المحدد.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.