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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية: مقتل 12 عنصرا من "داعش" في الأنبار وصلاح الدين

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات الجزيرة، تدمير وكر للإرهابيين وقتل ١٢ عنصرا من "داعش" في شمال الأنبار وغرب صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات العراقية في بيان حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم /الجمعة/ - "إن عناصر من قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران الجيش شنت هجوما على أحد أوكار داعش في منطقة أم الطوس بصحراء الشامية وتشتبك مع العناصر الإرهابية وتتمكن من قتل جميع العناصر المتواجدة فيه والبالغ عددهم ١٢ عنصرا وحرق ٣ عربات محملة بالعتاد والمتفجرات وتدمير الوكر بصورة نهائية".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال العديد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد.
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