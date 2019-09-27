300 دبلوماسي ومسؤول أمني سابق يؤيدون التحقيق لمساءلة ترامب

أيد أكثر من 300 مسؤول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، بينهم مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومساعد سابق لوزير الخارجية، اليوم الجمعة التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.



وقالوا في بيان لهم إن الموقعين خدموا في إدارات كلا الحزبين. وأضافوا أنهم لا يريدون الحكم مسبقا على الاستنتاجات التي قد يتوصل إليها الكونجرس في التحقيق.



وأوضحوا في البيان الذي أُرسل إلى المنظمات الإخبارية "يبدو أن الرئيس ترامب استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية".



وقال البيان "من شأن هذا أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة. كما أنه يمثل محاولة لإخضاع مصالح أمريكا الوطنية، ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا، لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية".



وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي لمساءلة ترامب هذا الأسبوع بعد أن تبين أنه طلب من رئيس أوكرانيا التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.