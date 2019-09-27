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رياضة

بسبب أزمة محمد صلاح .. فيفا يكشف حقيقة التلاعب في نتيجة ذا بيست في بيان رسمي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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نور عادل
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيان رسمي اليوم الجمعة وذلك من أجل الرد على الأزمة الدائرة حول التلاعب في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم the best والتي توج بها ليونيل ميسي.

وجاء البيان وفق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي يعبر عن شعوره بخيبة الأمل لرؤية عدد التقارير في وسائل الإعلام التي تتساءل حول نزاهة عملية التصويت لجوائز الأفضل، وأنه يرى أن هذه التقارير غير عادلة ومضللة.

وشدد البيان على أنه يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل من الجوائز ومراقبتها من قبل مراقب مستقبل، وهو برايس ووترهاوس كوبرز في سويسرا.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد أي شك فيما يخص صحة النتيجة، ولو كان هناك اي حالة هناك أي حالة مثيرة للشبهات، حتى لو لم تكن مؤثرة في نتيجة التصويت، سيقوم الفيفا بالتحقيق وتطبيق العقوبات طالما كان الأمر ضروريا.

وكان مدرب منتخب السودان قد أكد في تصريحاته إلى أنه لم يصوت لميسي في جائزة أفضل لاعب وأنه لم يختاره مثلما أعلن موقع "فيفا"، بينما نفى قائد منتخب نيكاراغوا أنه صوت في جوائز الاتحاد الدولي، لكن نتائج (فيفا) ذكرت أنه منح صوته لميسي.

كما أنه حدثت أزمة حول انه الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يتم اعتماد تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومدرب المنتخب، وقائد المنتخب، وهو ما اثر على ترتيب محمد صلاح.
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