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القوات المسلحة: مقتل 118 تكفيريا وتفجير 273 عبوة ناسفة بشمال سيناء .. إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 11071 فردًا .. وضبط الآلاف من المواد المخدرة .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:24 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
بيان القيادة العامة:
- قيام القوات الجوية بتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء
-نجاح المهندسين العسكريين في تفجير 273 عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات في سيناء
-ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية بشمال سيناء
-ضبط 50 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن
-ضبط 2441 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر
-اكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا خاصا عن جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وقالت القوات المسلحة في بيان جاء فيه إنه فى إطار إستكمال جهود مكافحة الإرهاب؛ فقد أسفرت ذلك خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الإتجاه الشمالى الشرقى و83 سيارة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى و25 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى.

ونفذت القوات المسلحة عمليات نوعية أسفرت عن القضاء 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ونجحت عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

كما تم ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

كما تم إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال .

ونجحت القوات في ضبط 15 بندقية آلية و 3 رشاشات و 2 قاذف RBG و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرةكما تم ضبط 2441 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر وضبط 6265 كيلو جراما من نبات البانجو بالإضافة إلى 20 كيلو جراما من مادة الأفيون المخدر وضبط 1562086 قرصا مخدرا.

ونجحت القوات في إكتشاف وتدمير 25 فدانا من نبات الخشخاش والبانجو و 1268 كيلو جراما من بذور الخشخاش والبانجو ، و 23 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

كما تم ضبط 50 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 11071 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد ، وضبط 13 هاتفا للإتصال عبر الأقمار الصناعية .

وتم إستشهاد واصابة ضابط و 9 جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ اعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على إستمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الامن والامان لشعب مصر العظيم .
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