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رياضة

مستند من الاتحاد الأفريقي.. أمير مرتضى يوجه صفعة لبطل السنغال

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:53 م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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نور عادل
وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم صفعة قوية إلى فريق جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك قبل مباراته مع نادي الزمالك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أمير مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أن الاتحاد الأفريقي قرر تعديل موعد المباراة لتقام يوم 29 سبتمبر، وذلك بسبب دواع أمنية في مصر، أدت إلى نقل المباراة إلى برج العرب.

وأشار أمير مرتضى في تصريحاته والتي كان مرفق بها مستند بقرار الاتحاد الأفريقي إلى أن الزمالك سوف يتحمل مصاريف إقامة النادي السنغالي بالاسكندرية.

وشدد نجل رئيس نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على أن الإدارة قامت بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
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