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رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب مع كانو سبورت في إياب دور الــ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق قائمة الفريق لتلك المباراة التي ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وطبقًا لعضو بالجهاز الفني فان التشكيل الأقرب لتفكير فايلر لتلك المواجهة هو شريف إكرامي لحراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود وحيد وعمرو السولية وحسام عاشور ( حمدي فتحي) ووليد سليمان واحمد الشيخ وحسين الشحات ووليد ازارو( صلاح محسن) .
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