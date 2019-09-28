فضحت وائل غنيم.. أحمد موسى يعرض شهادة رئيس أمن الدولة الأسبق بمحاكمة القرن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري فضح جماعة الإخوان الإرهابية والشعب المصري لن يقف بجانب جماعة الإخوان الإرهابية وعلى قطر وتركيا أن يدركوا ذلك.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" وائل غنيم يحصل على 90 ألف دولار في الشهر وده واد هارب مطلوب للعدالة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" شهادة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في محاكمة القرن أثبتت ان وائل غنيم خائن وعميل".



وعرض الإعلامي أحمد موسى شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، وقال رئيس المخابرات الأسبق:"وائل غنيم مواليد سنة 1980 انخرط أثناء دراسته الجامعية في نشاط جماعة الإخوان، وكان مرصودا لأجهزة الأمن ضمن اعضاء الجماعة، وعقب تخرجه رحل للإقامة والعمل بأمريكا، وفي عام 2001 تعرف على امريكية الجنسية وتزوج منها، وأنشأ لها موقعا على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى «إخوان اون لاين» وهو الموقع الذي يتحدث باسم الجماعة حتى الآن والتحق بشركة جوجل وتدرج في مناصبها حتى أصبح المدير الإقليمي لتلك الشركة بالشرق الأوسط وكان يتقاضى راتبا 90 ألف دولار وهو من نادى بعيش حرية عدالة اجتماعية".



وتابع حسن عبد الرحمن:" استهدف قلب الرأي العام المصري على رجال الشرطة وأنشأ موقع كلنا خالد سعيد وكان له دور في تحريك الشباب خلال احداث 25 يناير وتواجد في البلاد وأقام في أحد الفنادق بمصر الجديدة وكان خلالها محل المتابعة، واتصل بعناصر المخابرات الأجنبية وتم ضبطه فجر 27 يناير 2011 في أعقاب لقاء بينه وبين عناصر مخابرات امريكية بإحدى الكافتيريات بالزمالك".