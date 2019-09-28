برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة داليا البحيرى عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة برفقة زوجها خطفت بها الانظار



وظهرت داليا البحيرى بفستان فضى انيق و اعتمدت تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل لابراز الاطلالة وارتدى زوجها بدلة كلاسيكية انيقة ذات اللون الابيض.



وجاءت ابرز تعليقات متابعيها: اشيك فستان بالهرجان , متألقة دائما , ما شاء الله قمرات.



ويذكر ان تستعد داليا البحيرى لتصوير مشاهدها الاولى فى مسلسل "فالنتينو" هو من بطولة الزعيم عادل امام , دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.