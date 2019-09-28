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فن

برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
داليا البحيرى و زوجها
داليا البحيرى و زوجها
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شروق حمدى
نشرت الفنانة داليا البحيرى عبر حسابها بموقع انستجرام صورة جديدة من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة برفقة زوجها خطفت بها الانظار

وظهرت داليا البحيرى بفستان فضى انيق و اعتمدت تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الثقيل لابراز الاطلالة وارتدى زوجها بدلة كلاسيكية انيقة ذات اللون الابيض.

وجاءت ابرز تعليقات متابعيها: اشيك فستان بالهرجان , متألقة دائما , ما شاء الله قمرات.

ويذكر ان تستعد داليا البحيرى لتصوير مشاهدها الاولى فى مسلسل "فالنتينو" هو من بطولة الزعيم عادل امام , دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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