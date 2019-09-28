بالأبيض.. ايمى سالم بإطلالة أنيقة فى ختام مهرجان الجونة السينمائى

نشرت الفنانة ايمى سالم عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة.
وظهرت إيمي سالم بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستان ابيض طويل و اعتمدت على المكياج الثقيل و الجذاب وتسريحة الشعر البسيطة القليل من الإكسسورات لإبراز الإطلالة.
نالت الصورة اعجاب متابعى ايمى سالم وجاءت ابرز التعليقات : شياكة رهيبة , اجمل ايمى , قمررر , فستان رقيق وشيك.
وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة امس بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.