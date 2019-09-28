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فن

بالأبيض.. ايمى سالم بإطلالة أنيقة فى ختام مهرجان الجونة السينمائى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:50 ص
ايمى سالم
ايمى سالم
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شروق حمدى
نشرت الفنانة ايمى سالم عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور الجديدة بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة. 

وظهرت إيمي سالم بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستان ابيض طويل و اعتمدت على المكياج الثقيل و الجذاب وتسريحة الشعر البسيطة القليل من الإكسسورات لإبراز الإطلالة.

نالت الصورة اعجاب متابعى ايمى سالم وجاءت ابرز التعليقات : شياكة رهيبة , اجمل ايمى , قمررر , فستان رقيق وشيك. 

وانتهت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة امس بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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