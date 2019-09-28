لائحة الذوق العامة .. 19 سلوكا لو فعلتهم في السعودية ستتعرض لغرامة تصل إلى 3000 ريال

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تطبيق لائحة الذوق العام، وهي مجموعة من السلوكيات يعاقب مرتكبوها بغرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف ريال.



وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزارة الداخلية في المملكة أصدرت ضوابط خاصة بلائحة الذوق العام التي يسري تطبيقها بدءا من اليوم، وشملت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.



وشملت اللائحة سلوكيات ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار لغير الحالات المستثناة، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر بغرض الإيذاء أو الإخافة.



كما تضمنت أيضا تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية دون الحصول على إذن أطرافها، والتصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.



‏‎‏‎وحسب ضوابط اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وفرض الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد إيقاع أي عقوبة على مرتكبي أي سلوك لم ينص عليه جدول المخالفات.