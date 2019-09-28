Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لائحة الذوق العامة .. 19 سلوكا لو فعلتهم في السعودية ستتعرض لغرامة تصل إلى 3000 ريال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:21 ص
التفحيط في السعودية
التفحيط في السعودية
Advertisements
عرفة البنداري
تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تطبيق لائحة الذوق العام، وهي مجموعة من السلوكيات يعاقب مرتكبوها بغرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف ريال.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن وزارة الداخلية في المملكة أصدرت ضوابط خاصة بلائحة الذوق العام التي يسري تطبيقها بدءا من اليوم، وشملت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال.

وشملت اللائحة سلوكيات ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو الملابس الداخلية وثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية، أو تروّج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق والأماكن العامة، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، وتخطي طوابير الانتظار لغير الحالات المستثناة، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر بغرض الإيذاء أو الإخافة.

كما تضمنت أيضا تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية دون الحصول على إذن أطرافها، والتصرفات الخادشة للحياء ذات الطبيعة الجنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

‏‎‏‎وحسب ضوابط اللائحة التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وفرض الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد إيقاع أي عقوبة على مرتكبي أي سلوك لم ينص عليه جدول المخالفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن اكتمال العدد: وصول 1.8 مليون حاج عبر كل المنافذ

السعودية تحدد غرامات نقل الحجاج بدون تصريح.. فيديو

بالقانون.. البيجامة ممنوعة في الكويت

ترشيحاتنا

رسالة البدري النارية لـ محمد صلاح.. موقف كبار السن من المنتخب.. شرط الموافقة على وديتي البرازيل والأرجنتين

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

ريال مدريد يسعى لضم محمد صلاح بديلا للجوهرة

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم السبت 28 - 9 - 2019.. فيديو

شاهد.. الأعلام المصرية تملأ شوارع بانكوك

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

بفستان أنيق.. زوجة محمد هيندى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

بفستان أنيق.. زوجة محمد هيندى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور