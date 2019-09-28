790 جنيها متوسط سعر الطن.. أسعار الأسمنت اليوم السبت 28-9-2019

رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم، السبت 28 -9-2019، حيث شهدت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح بين 2 و3 جنيهات للطن مقارنة بأمس، الجمعة، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر بين 785 و820 جنيها للطن.



وتراجعت أسعار شركة لافارج للأسمنت عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس 790 جنيها للطن، وشركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 785 جنيها للطن مقارنة بأمس 788 جنيها للطن، وسجلت أسعار شركة العربية للأسمنت 800 جنيه للطن.



بينما سجلت أسعار شركة مصر بنى سويف 820 جنيها للطن وتعتبر هى الأعلى سعرا من بين شركات الأسمنت، واستقرت أسعار شركة أسمنت سيناء عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة العريش للأسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس.



واستقرت أسعار شركة السويس للأسمنت عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة أسمنت حلوان عند 800 جنيه للطن مقارنة بأمس، وشركة أسمنت شورى عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس، وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن مقارنة بأمس.



وشركة مصر للأسمنت قنا عند 788 جنيها للطن مقارنة بأمس 790، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف عند 795 جنيها للطن مقارنة بأمس.

