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أحمد السرساوى: تظاهرات المنصة هزمت محاولات الفوضى ..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:56 ص
مظاهرات المنصة
مظاهرات المنصة
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفى أحمد السرساوى، نائب رئيس تحرير "أخبار اليوم"، إن تظاهرات الدعم للدولة والرئيس السيسى كانت حافلة بالتفاصيل المبهجة بعكس ما أرادت قوى الشر.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد السرساوى، أثناء استضافته على برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن حشود ومظاهرات المصريين أمس، الجمعة، بالمنصة والمحافظات هزمت محاولات الفوضى ونشر الشائعات.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد السرساوى، أن المصريين دعوا إلى النزول واحتشدوا بالميادين والمنصة والمحافظات لتأكيد دعمهم لبلدهم ورئيسها ورفض دعوات التظاهر والتخريب.

يذكر أن الآلاف من المصريين قد تجمعوا بمنطقة المنصة بمدينة نصر؛ من أجل تأييد الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة الدولة ضد الشائعات والدعوات للمظاهرات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية.

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