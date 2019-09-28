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أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية: إجراء الجولة الثانية من الرئاسية 13 أكتوبر المقبل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
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أ ش أ
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيكون في 13 أكتوبر المقبل.

وقال بفون - في تصريح اليوم، السبت - إن ''الجولة الثانية ستكون يوم الأحد 13 أكتوبر، ونحن مستعدون لهذا الموعد''، مشيرا إلى أن القانون يلزم الهيئة بتحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوعين من الإعلان النهائي لنتائج الجولة الأولى".

وأكد أن الهيئة "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المرشح الرئاسي نبيل القروي، معربا عن خشيته من الطعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع.

وأضاف: ''الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تليفزيوني، والأمر أصبح أكثر تعقيدا في الجولة الثانية، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المرشحون متساوين''، منوها إلى أن تعليق الانتخابات أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل، لذا فان الهيئة ستسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر الجاري، أسفرت عن حلول قيس سعيد في المرتبة الأولى بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
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