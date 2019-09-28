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توك شو

أؤمن بوجود الجن.. هند صبري تكشف كواليس مرعبة في تصوير الفيل الأزرق

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
الفنانة هند صبري
الفنانة هند صبري
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة هند صبري، إنها لم تتوقع نجاح فيلم «الفيل الأزرق» بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كان لديها قلق بشأن وضعها في مقارنة بينها وبين الفنان خالد الصاوي، مضيفة أنها قالت للكاتب والمخرج «انا هاجى اعمل ايه بعد خالد الصاوي».

وأوضحت هند صبري، في لقاء خاص على قناة «MBC مصر»، أن نجاحها في فيلم «الفيل الأزرق» أعطى للجمهور دفعة قوية لمشاهدة فيلم «نورا تحلم»، مشيرة إلى أن دورها في الفيلم شخصية مركبة، وهذه الشخصيات تفضل تقديمها بشكل دائم.

وأشارت هند صبري، إلى أن عبارة «لا تخافوا ولكن احذروا» التي قالتها في فيلم «الفيل الأزرق» أصبحت مقولة تتردد بين الشباب خاصة على السوشيال ميديا، مضيفة «أؤمن بوجود الجن ولكن عمري ما اتخيل يحصل حاجات غريبة أثناء التصوير، والفيلم أثر علي حياتي الشخصية». 

وأعربت هند صبري، عن تمنياتها أن تناقش العديد من القضايا المجتمعية بالوطن العربي من خلال الأعمال الفنية، لذلك تفضل دائما المشاركة في السينما المستقلة وليست التجارية، متابعة «أتمنى احترام عقول الناس والجمهور خلال الأعمال الفنية التي تقدم لانها تعطي قيمة للعمل».

ولفتت هند صبري، إلى أنها تتمنى مناقشة العديد من القضايا المجتمعية بالوطن العربي من خلال الأعمال الفنية، مضيفة «لما بنسأل المنتجين والموزعين في الاعتماد على الفنانات في السينما بيقولوا الستات مبتجبش فلوس»، مؤكدة أنها في الأساس محامية ولكنها لم تمتهن المهنة بشكل عام.

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