Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الخميس المقبل .. الموعد الأخير للتقديم فى مشروعى سكن مصر وجنة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
امنة عبد العظيم و زينب أبو الخير
أكدت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن يوم الخميس المقبل هو الموعد الأخير للتقديم بمشروعى سكن مصر وجنة، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتعديل كراسات الشروط عن آخر طرح من حيث المساحات والتى وصلت إلى 133 مترا مربعا وتركيب الاسانسير بالعمارات المطروحة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصريحات سابقة لـ "صدى البلد" أن الوحدات التى تم طرحها بمشروعى سكن مصر للاسكان المتوسط وجنة للإسكان الفاخر شهدت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالطرح السابق، موضحا أن الطروحات تشهد زيادة سنوية وفقا للعرض والطلب بالقطاع العقارى.

وكشفت كراسة الشروط لمشروع سكن مصر أن سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة وصل لـ 7655 جنيها ومدينة العبور عند 6070 للمتر وفى مدينة المنصورة الجديدة وصل سعر المتر 6870 جنيها والمنيا الجديدة بلغ سعر المتر 3400 جنيه ومدينة بدر الامتداد الشرقى 4980 جنيه ومدينة أكتوبر 6380 للمتر وغرب قنا وصل سعر المتر لـ 3440 جنيها.

بينما كانت الأسعار بمشروع جنة للإسكان الفاخر بلغ سعر المتر فى توسعات أكتوبر لـ 9470 جنيها والمنصورة الجديدة عند 8860 جنيها للمتر وفى مدينة الشيخ زايد وصل سعر المتر لـ 11925 جنيها وفى مدينة القاهرة الجديدة 10285 جنيها للمتر ودمياط الجديد عند 9080 جنيها للمتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان تعلن عن شروط طرح الوحدات السكنية بمشروع «JANNA» بملوى الجديدة

بأسعار تبدأ من 600 جنيه للمتر .. طرح 705 قطع أراض بــ7 مدن جديدة

طرح وحدات سكنية بمدينة المنصورة الجديدة خلال أيام.. تعرف على التفاصيل

تعرف على سعر شقق سكن مصر المقرر طرحها خلال أيام.. خدمات

أسعار وشروط أراضى الإسكان الأكثر تميزا بـ 8 مدن.. اعرف التفاصيل

المجتمعات العمرانية: 10% زيادة في وحدات سكن مصر وجنة

ترشيحاتنا

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور

بسبب لعاب كلب.. رجل يقطع أنفه وساقيه وذراعيه

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 -9- 2019.. فيديو

سلملي على الحجج والأعذار.. أكبر راقصة باليه في العالم.. لن تصدق عمرها

شاهد.. الأعلام المصرية تملأ شوارع بانكوك

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة