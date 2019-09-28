الخميس المقبل .. الموعد الأخير للتقديم فى مشروعى سكن مصر وجنة

أكدت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن يوم الخميس المقبل هو الموعد الأخير للتقديم بمشروعى سكن مصر وجنة، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتعديل كراسات الشروط عن آخر طرح من حيث المساحات والتى وصلت إلى 133 مترا مربعا وتركيب الاسانسير بالعمارات المطروحة.



ومن جانبه أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تصريحات سابقة لـ "صدى البلد" أن الوحدات التى تم طرحها بمشروعى سكن مصر للاسكان المتوسط وجنة للإسكان الفاخر شهدت زيادة بنسبة 10% مقارنة بالطرح السابق، موضحا أن الطروحات تشهد زيادة سنوية وفقا للعرض والطلب بالقطاع العقارى.



وكشفت كراسة الشروط لمشروع سكن مصر أن سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة وصل لـ 7655 جنيها ومدينة العبور عند 6070 للمتر وفى مدينة المنصورة الجديدة وصل سعر المتر 6870 جنيها والمنيا الجديدة بلغ سعر المتر 3400 جنيه ومدينة بدر الامتداد الشرقى 4980 جنيه ومدينة أكتوبر 6380 للمتر وغرب قنا وصل سعر المتر لـ 3440 جنيها.



بينما كانت الأسعار بمشروع جنة للإسكان الفاخر بلغ سعر المتر فى توسعات أكتوبر لـ 9470 جنيها والمنصورة الجديدة عند 8860 جنيها للمتر وفى مدينة الشيخ زايد وصل سعر المتر لـ 11925 جنيها وفى مدينة القاهرة الجديدة 10285 جنيها للمتر ودمياط الجديد عند 9080 جنيها للمتر.