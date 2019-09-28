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محافظات

بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:16 م
رأس شيطان
رأس شيطان
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ايمن محمد
رأس الشطآن أو كما يطلقون عليها رأس الشيطان من أبرز الأماكن السياحية الخلابة فى مصر، والتى تتميز بالمخيمات البيئية البسيطة والأسعار المنخفضة، وهو الأمر الذى أدى لتلقي مخيمات راس الشطآن إقبالا كبيرا من السياح المصريين لما بها من طبيعة خلابة وأماكن للغوص والشعاب المرجانية النادرة.

ويقول أصحاب المخيمات إن منطقة رأس الشيطان اطلق عليها البعض راس الشيطان عندما كانت تعج بالسياحة الإسرائيلية وكانت تستقبل يوميا آلاف السياح القادمين من إسرائيل حتى أحداث تفجيرات طابا ورأس الشيطان الانتفاضة الفلسطينية الأولى واصبحت راس الشطآن تستقبل السياحة المصرية والعربية.

قال وائل موافي منظم رحلات مخيمات راس الشيطان إن رأس الشيطان كان اسمها راس الشطآن وأطلق عليها البعض راس الشيطان وقت انتشار السياحة الاسرائيلية مشيرا إلي أنها منطقة روعة في الجمال والطبيعة الخلابة حيث توجد الشواطئ والجبال تطل علي خليج العقبة ومخيمات كثيرة منتشرة على طول الخليج باسعار منخفضة ومتوسطة علي البحر مباشرة اوضح موافي إن سعر الغرفة يتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه .

ومن جانبه اكد سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع إن شواطئ طابا نويبع من افضل واجمل الشواطئ علي مستوي العالم لما بها من طبيعة خلابة وهدوء ولكنها مازالت تحتاج للترويج والدعاية وكثير من الخدمات.
بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة
بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة
بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة
بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة
بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة
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