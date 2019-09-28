Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 حقائق قبل ديربي مدريد بـ الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:54 م
مباراة أتليتكو مدريد
مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد
Advertisements
القسم الرياضي
يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على جاره اللدود أتليتكو، في ديربي "مدريد"، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق عن مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد:.

- فاز فريق أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 18 مباراة لعبها على أرضه أمام ريال مدريد بالليجا ، حيث خسر 12 مباراة وتعادل 5 مباريات.

- خاض فريق ريال مدريد 87 مباراة أمام أتليتكو مدريد بالليجا ، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المنافسة .

- لم يخسر فريق الريال في آخر 6 مباريات لعبها أمام أتليتكو مدريد في الليجا ، حيث فاز مباراتين، تعادل 4 مباريات .

- خسر فريق أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 23 مباراة لعبها على أرضه في الليجا ، حيث فاز 17 مباراة وتعادل 5 مباريات ، كما حافظ على نظافة شباكه 15 مرة .

- فاز فريق الريال في آخر مباراتين لعبهما في الليجا ، محافظا على نظافة شباكه دون التعرض إلى أي تسديدة على المرمى فيهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزيمة ثقيلة للملكي.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الكأس الدولية.. فيديو

الثأر والصدارة يشعلان حسابات موقعة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد.. الليلة

تعرف على معلق ديربي مدريد ب الدوري الإسباني

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو .. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترشيحاتنا

3 آلاف ريال غرامة.. السعودية تطبق لائحة الذوق العام محددة 19 مخالفة.. تفاصيلها

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 28-9-2019 بالدوري الإنجليزي

اتحاد نيكاراجوا يتراجع.. تطورات جديدة في فضيحة التصويت لجوائز The Best

فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي

رونالدو يحقق أسوأ رقم في مسيرته.. تفاصيل

بسبب لعاب كلب.. رجل يقطع أنفه وساقيه وذراعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور