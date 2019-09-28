5 حقائق قبل ديربي مدريد بـ الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على جاره اللدود أتليتكو، في ديربي "مدريد"، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".



ويستعرض صدى البلد أبرز الحقائق عن مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد:.



- فاز فريق أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 18 مباراة لعبها على أرضه أمام ريال مدريد بالليجا ، حيث خسر 12 مباراة وتعادل 5 مباريات.



- خاض فريق ريال مدريد 87 مباراة أمام أتليتكو مدريد بالليجا ، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المنافسة .



- لم يخسر فريق الريال في آخر 6 مباريات لعبها أمام أتليتكو مدريد في الليجا ، حيث فاز مباراتين، تعادل 4 مباريات .



- خسر فريق أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 23 مباراة لعبها على أرضه في الليجا ، حيث فاز 17 مباراة وتعادل 5 مباريات ، كما حافظ على نظافة شباكه 15 مرة .



- فاز فريق الريال في آخر مباراتين لعبهما في الليجا ، محافظا على نظافة شباكه دون التعرض إلى أي تسديدة على المرمى فيهما.