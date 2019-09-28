هالة الجوهري: فعاليات قمة تيكني تعكس نضج وتطور مناخ ريادة الأعمال

أكدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" متابعتها لقمة «TECHNE SUMMIT» على مدار السنوات الماضية والتطور والنمو الذي تحققه كل عام.



جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للقمة، والتي أصبحت واحدة من أهم مؤتمرات رواد الأعمال والإبداع والابتكار في مجالات التكنولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة.



وقالت إن قمة هذا العام وغيرها من الأحداث والمؤتمرات هي بمثابة مرأة تعكس بكل وضوح نضج وتطور مناخ ريادة الأعمال والابتكار والإبداع بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والذي حقق نموًا ملحوظًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وذلك نتيجة توافر العنصر البشري والجهود المبذولة سواء من جانب القطاع العام أو الخاص والتي تهدف إلى تحسين مناخ هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤمن إيمانا راسخا بالدور الفعال الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحفز على الابتكار ونمو مناخ ريادة الأعمال وقد تجلى ذلك في إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لبرامج لاحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة منذ أكثر من 12 عام ومن خلال إنشاء مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) عام 2010، وتلاه العديد من مسرعات الأعمال من القطاعين العام والخاص، وحاضنات الأعمال، وظهور واهتمام صناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل المختلفة بهذا الاتجاه في مختلف القطاعات.



كما أكدت أن الهيئة لا تزال تضع محور دعم الابداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولوياتها وخطة عملها وذلك من خلال سلسة من البرامج والمبادرات المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات بدءا من برامج موجهه لطلبة الجامعات ووصولا ببرامج دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار شراكة إيجابية وعلى مستوى وقدر المسئولية لبناء هوية مصر التكنولوجية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للإبداعات التكنولوجية عالية القيمة.



وفي ختام كلمتها، تقدمت بالشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم قمة تكني سميت وخاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بفضل ما تقدمه من دعم ومساندة للخطط التنموية التي يقوم بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقدم فرصًا كبيرة للتواصل مع مختلف الجهات المعنية بدعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا.