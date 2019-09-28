النيابة أمرت بحبسه.. الميكانيكي المتهم بقتل جامع قمامة بالوراق: تحرش بزوجتي فانتقمت منه

أمرت نيابة الوراق بحبس ميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل جمع قمامة طعنا وإلقاء جثته أعلى الطريق الدائري.



وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه، أنه في العقد الخامس من العمر، ومصاب بعدة جروح طعنية وقطعية متفرقة بالصدر والبطن والرقبة، فأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل وتحديد أسباب الوفاة.



وأكدت التحقيقات أنه عقب عثور الأجهزة الأمنية على الجثة أعلى الطريق الدائري، تم تشكيل فريق بحث من مباحث الوراق نجحت جهوده في الكشف عن هوية المتهم والذي تبين أنه يدعى "م. م"، 45 سنة، ميكانيكي، فتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لسابقة قيام المجنى عليه بالتحرش بزوجته، فتربص به ولدى مشاهدته تعدى عليه بمطواة محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وأكد تخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمقلب قمامة.



اصطحبت النيابة المتهم وسط حراسة أمنية وقام بتمثيل جريمته، فوجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وطلبت تحريات البحث الجنائي التكميلية حول الواقعة.