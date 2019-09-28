عنيك فى عنينا تكافح العمى بمحافظة سوهاج وتوقع الكشف الطبى على 650 مواطنا بالمجان

نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا " لمكافحة مسببات العمى والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة اوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية بقرية ناحية عامر بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وذلك للكشف على أمراض العيون وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان.





وقالت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، إن المبادرة نجحت فى الكشف على 650 مواطنا، وتشخيص احتياج 220 مواطنا لنظارات طبية، وتم تحويل 112 حالة لإجراء عمليات جراحية مختلفة، وصرف 604 عبوة قطرات.





وأضافت صبرى أن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين الذين تلقو الفحص والعلاج بالمجان وأكدت أن المبادرة مستمرة فى جميع محافظات مصر، وأن مبادرة عنيك فى عنينا تهدف إلى القضاء على مسببات العمى فى جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2020، كما كشفت عن أن هناك تحسن كبير فى نسب مشاكل الإبصار للحالات التى تم اكتشافها وعلاجها على الفور حيث أن المبادرة تتكفل بجميع التكاليف المادية.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير أن مبادرة " عنيك فى عنينا" نجحت منذ انطلاقها فى الكشف على أكثر من 160 ألف مواطن، وإجراء 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، بالإضافة إلى 250 عملية قرنية أجرتها المؤسسة وتصل تكلفة العملية الواحدة 30 ألف جنيه، كما تم توزيع 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة.



