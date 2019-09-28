Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عنيك فى عنينا تكافح العمى بمحافظة سوهاج وتوقع الكشف الطبى على 650 مواطنا بالمجان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا " لمكافحة مسببات العمى والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة اوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية بقرية ناحية عامر بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، وذلك للكشف على أمراض العيون وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان. 

وقالت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، إن المبادرة نجحت فى الكشف على 650 مواطنا، وتشخيص احتياج 220 مواطنا لنظارات طبية، وتم تحويل 112 حالة لإجراء عمليات جراحية مختلفة، وصرف 604 عبوة قطرات.

وأضافت صبرى أن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين الذين تلقو الفحص والعلاج بالمجان وأكدت أن المبادرة مستمرة فى جميع محافظات مصر، وأن مبادرة عنيك فى عنينا تهدف إلى القضاء على مسببات العمى فى جميع أنحاء الجمهورية حتى عام 2020، كما كشفت عن أن هناك تحسن كبير فى نسب مشاكل الإبصار للحالات التى تم اكتشافها وعلاجها على الفور حيث أن المبادرة تتكفل بجميع التكاليف المادية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير أن مبادرة " عنيك فى عنينا" نجحت منذ انطلاقها فى الكشف على أكثر من 160 ألف مواطن، وإجراء 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، بالإضافة إلى 250 عملية قرنية أجرتها المؤسسة وتصل تكلفة العملية الواحدة 30 ألف جنيه، كما تم توزيع 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة. 

يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بشفرة حلاقة.. رئيس بلدية إسطنبول أكبر منافس لـ أردوغان يتعرض لمحاولة اغتيال

الإفتاء توضح صور قروض البنك.. منها واحدة حرام

موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو .. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أفضل صدقة جارية.. تعرف على ضوابطها وهل كتابة اسم المتوفى يضيع ثوابها

من فني ألوميتال لشاب متطرف.. 20 معلومة عن حياة إرهابي حلوان بعد حكم الإعدام

ضاحي خلفان يفتح النار على أردوغان: اترك مصر في شأنها

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

الرئيسة الإثيوبية: التعاون في حوض النيل ليس خيارا

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

يملكه نائب برلماني.. إسلام الشاطر رئيسا لجهاز الكرة بنادي بروسيا مصر

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور