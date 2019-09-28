الدوري الإنجليزي.. صلاح وماني يبحثان عن الهدف الأول لـ ليفربول والقائم يتعاطف مع شيفيلد يونايتد

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برامال لين فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل لتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق شيفيلد يونايتد.



ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إغلاق المساحات امام ماني وصلاح وخاصة عن طريق الاطراف .



واعتمد فريق شيفيلد يونايتد علي الهجمة المرتدة وخاصة علي الكرة الطويله خلف دفاعات ليفربول مستغلا لسرعات مهاجمي الفريق .



وفى الدقيقة 20 ، أهدر روبيرسون مهاجم شيفيلد فرصة هدف بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينفرد بسرعته ويتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتمر بجوار حارس مرمى ليفربول .



واستغل محمد صلاح خطأ من دفاع شيفيلد داخل منطقة الجزاء فيسددها لتمر بجوار القائم الايسر لحارس شيفيلد ليحرم فريقه من هدف مبكر فى الدقيقة 27 .



وتلقي ساديو ماني كرة طويله من فان دايك لينفرد بسرعته من وسط الملعب تجاه مرمي شيفيلد فيسددها بقوة لتمر فوق العارضة بسنتيمترات فى الدقيقة 34 .



وقبل نهاية الشوط الاول مرر محمد صلاح كرة ولا أروع لـ فيرمينيو داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع شيفيلد ومرر الكرة لساديو ماني فيسددها بقوة لتصطدم بالقائم وتعود لفيرمينو ليتعامل مع الكرة بشكل سئ ويخرجها الدفاع لركلة ركنية .