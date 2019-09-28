Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. صلاح وماني يبحثان عن الهدف الأول لـ ليفربول والقائم يتعاطف مع شيفيلد يونايتد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:24 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب برامال لين فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل لتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق شيفيلد يونايتد.

ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إغلاق المساحات امام ماني وصلاح وخاصة عن طريق الاطراف .

واعتمد فريق شيفيلد يونايتد علي الهجمة المرتدة وخاصة علي الكرة الطويله خلف دفاعات ليفربول مستغلا لسرعات مهاجمي الفريق .

وفى الدقيقة 20 ، أهدر روبيرسون مهاجم شيفيلد فرصة هدف بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينفرد بسرعته ويتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتمر بجوار حارس مرمى ليفربول .

واستغل محمد صلاح خطأ من دفاع شيفيلد داخل منطقة الجزاء فيسددها لتمر بجوار القائم الايسر لحارس شيفيلد ليحرم فريقه من هدف مبكر فى الدقيقة 27 .

وتلقي ساديو ماني كرة طويله من فان دايك لينفرد بسرعته من وسط الملعب تجاه مرمي شيفيلد فيسددها بقوة لتمر فوق العارضة بسنتيمترات فى الدقيقة 34 .

وقبل نهاية الشوط الاول مرر محمد صلاح كرة ولا أروع لـ فيرمينيو داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع شيفيلد ومرر الكرة لساديو ماني فيسددها بقوة لتصطدم بالقائم وتعود لفيرمينو ليتعامل مع الكرة بشكل سئ ويخرجها الدفاع لركلة ركنية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند يضيف الهدف الثاني فى شباك بايرن ميونيخ بالسوبر الألماني ..فيديو

الدوري الانجليزي .. صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لقمة البريميرليج ..فيديو

الدوري الانجليزي.. شاهد ملخص واهداف مباراة ليفربول وارسنال اليوم

الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يقلص الفارق أمام تشيلسي 2/1 .. فيديو

5 حقائق قبل مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يغلق المساحات أمام ليفربول فى أول 15 دقيقة

ترشيحاتنا

من فني ألوميتال لشاب متطرف.. 20 معلومة عن حياة إرهابي حلوان بعد حكم الإعدام

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

نار الانتقام وكرامة عائلة.. المتهمان بقتل عامل البحيرة يعترفان بتفاصيل الجريمة

بشفرة حلاقة.. رئيس بلدية إسطنبول أكبر منافس لـ أردوغان يتعرض لمحاولة اغتيال

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 -9- 2019.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور