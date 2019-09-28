بـ لبس رجالى.. نجمات يرفضن الإثارة

شهد مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، العديد من الإطلالات المختلفة والغريبة.



وظهرت بعض الفنانات ببدل رجالى، وأبرزهن هند صبرى التي ظهرت ببدلة باللون الأسود وقميص باللون الأبيض وانتعلت حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الأسود، وقامت بتسريح شعرها إلى الوراء بطريقة مبللة، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش، وأكملت إطلالتها بعقد من الألماس وقرط صغير.



وظهرت ساندى ببدلة رجالى باللون الأسود وقميص أبيض وببيون، وانتعلت حذاءً كلاسيك باللون الأسود اللامع، وأكملت إطلالتها بقرط وخاتم لليد، وقامت بتسريح شعرها بذيل الحصان الذى يتناسب مع إطلالتها.



فيما ظهرت سماح أنور ببنطلون أسود وجاكيت بدلة وبلوزة باللون الأبيض، ووضعت عقدا حول الرقبة لتكمل إطلالتها وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها وحملت بورتفيه باللون الأسود.



وظهرت المطربة هديل نبيل ببدلة رجالى فى ختام مهرجان الجونة باللون الكحلى بدون قميص، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعينين ليبرز جمالهما.