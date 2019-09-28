فالنسيا يفوز على اتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني

حقق فريق فالنسيا فوزا صعبا على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني .



وسجل هدف الفوز لفريق فالنسيا اللاعب دينيس تيريشيف في الدقيقة 27 من عمر اللقاء .



وبهذه النتيجة يصعد فريق فالنسيا للنقطة 9 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني ، بينما توقف رصيد اتليتك بلباو عند النقطة 12 محتلا المركز الرابع .