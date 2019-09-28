أحمد وفيق يجرى عملية جراحية فى الأحبال الصوتية.. تفاصيل مثيرة

نشرت نقابة المهن التمثيلية تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه إجراء الفنان احمد وفيق عملية جراحية فى الأحبال الصوتية فى الحنجرة بالمغرب.



وقالت النقابة: "أجرى الفنان أحمد وفيق أول أمس الخميس عملية جراحية في الحنجرة والأحبال الصوتية، بالمملكة المغربية، وبالتحديد في مدينة كازابلانكا، ويعود "وفيق" إلى مصر خلال الأيام المقبلة عقب إتمام شفائه، وانتهاء فترة الاستجمام التي نصحه بها الطبيب المعالج".



يذكر أن كان آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل "كأنه إمبارح" مع الفنانة رانيا يوسف وأحمد خليل ومحمد الشرنوبى واخراج احمد حاتم.