شكري يلتقي وزير خارجية روسيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة





تناول الاجتماع مباحثات الوزيرين بشأن سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.



كما أشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.



وبحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، كما شدد الوزير شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت.



وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.



واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالاشارة إلى أن الوزير شكري حرص على تقديم شرحًا لنظيره الروسي حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، مؤكدًا على أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، ومعربًا عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.





التقى سامح شكري،وزير الخارجية، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.