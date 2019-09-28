3 طرق لنتظيف الفضة بأدوات في المنزل

تعد الفضة من أهم الأكسسوارات وتوجد عند كل فتاة وسيدة فى المنزل ، ولكن الفضة يتغير لونها بعد فترة قصيرة من الخدش أو الرطوبة أو الغبار ويقدم موقع بولد سكاى 3 طرق سهلة لتنظيفها فى المنزل.



- بيكربونات الصوديوم

نخلط ملعقتين مع لتر من المياه المغلية، ونضيف قطعة من الورق الالومنيوم ونتركها لمدة 10 ثوان أو أكثر حسب درجة اتساخها ونستخدم ملقط عند إخراجها.



- الكاتشب

نضع القليل من الكاتشب على قطعة ورقية ،ثم نفرك القطعة الفضية ونتركها لمدة ربع ساعة.



- الليمون والخل

نضع كمية من الليمون أو الخل مع المياة ونضع القطعة الفضية لمدة 3 ساعات ثم نشطفها.



