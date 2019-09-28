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مرأة

3 طرق لنتظيف الفضة بأدوات في المنزل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:32 م
تنظيف الفضة
تنظيف الفضة
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قسم المرأة
تعد الفضة من أهم الأكسسوارات وتوجد عند كل فتاة وسيدة فى المنزل ، ولكن الفضة يتغير لونها بعد فترة قصيرة من الخدش أو الرطوبة أو الغبار ويقدم موقع بولد سكاى 3 طرق سهلة لتنظيفها فى المنزل.

- بيكربونات الصوديوم
نخلط ملعقتين مع لتر من المياه المغلية، ونضيف قطعة من الورق الالومنيوم ونتركها لمدة 10 ثوان أو أكثر حسب درجة اتساخها ونستخدم ملقط عند إخراجها.

- الكاتشب
نضع القليل من الكاتشب على قطعة ورقية ،ثم نفرك القطعة الفضية ونتركها لمدة ربع ساعة.

- الليمون والخل
نضع كمية من الليمون أو الخل مع المياة ونضع القطعة الفضية لمدة 3 ساعات ثم نشطفها.

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