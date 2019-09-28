أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على كانو سبورت بـ رباعية

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن سعادته بفوز النادي الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا، في مباراة إياب دور الـ32، وصعوده لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وكتبت نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر، قائلة: «مبروك للأهلي وعقبال الزمالك والمصري غدا»، في إشارة له إلى مباراة الزمالك المرتقبة غدًا أمام جينيراسيون فوت السنغالي.



والتقي النادي الأهلي في مباراة اليوم مع كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، ليعزز موقفه بالصعود إلى دور الـ16، بعدما أحرز رباعية نظيفة في شباك الفريق الغيني.



أحرز أهداف الأهلي، إليو ديانج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر على كانو سبورت بهدف نظيف، ثم تبعها بثلاثية في الشوط الثاني، أحرزها جونيور أجاي، وحسين الشحات، وصلاح محسن.