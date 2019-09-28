Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على كانو سبورت بـ رباعية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:14 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
سعيد فراج
أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن سعادته بفوز النادي الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا، في مباراة إياب دور الـ32، وصعوده لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتبت نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر، قائلة: «مبروك للأهلي وعقبال الزمالك والمصري غدا»، في إشارة له إلى مباراة الزمالك المرتقبة غدًا أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

والتقي النادي الأهلي في مباراة اليوم مع كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، ليعزز موقفه بالصعود إلى دور الـ16، بعدما أحرز رباعية نظيفة في شباك الفريق الغيني.

أحرز أهداف الأهلي، إليو ديانج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر على كانو سبورت بهدف نظيف، ثم تبعها بثلاثية في الشوط الثاني، أحرزها جونيور أجاي، وحسين الشحات، وصلاح محسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يقترح الدفع بهذه العناصر في مباراة الأهلى واطلع بره

أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك أمام الاهلي

الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي يواجه كانو سبورت في نزهة كروية بدورى أبطال أفريقيا

أزمة فى مباراة الأهلي وكانو سبورت.. والحكم يشهر الكارات الأحمر

مستنى أزارو.. نبيل الحلفاوي يعلق على الشوط الأول لمباراة الأهلي وكانو سبورت

ترشيحاتنا

سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة.. فيديو

نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد

بث مباشر.. مباراة الاهلى وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد

حمادة أنور يكشف الموقف النهائى لمباراة الزمالك وبطل السنغال

عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد

زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور