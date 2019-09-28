ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح فقد عرشه

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي ، حيث لُعبت 8 مباريات ، كانت أهمها مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف ، ومباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والذي يتصدره الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ، ويغيب عنه المصري محمد صلاح جناح ليفربول لعدم تسجيله أي أهداف في آخر 3 مباريات.



1- سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي : 8 أهداف



2- تامي أبراهام مهاجم تشيلسي : 7 أهداف



3- تيمو بوكي مهاجم نوريتش : 6 أهداف



= بيير أوباميانج مهاجم أرسنال : 6 أهداف



= رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي : 6 أهداف



6- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير : 5 أهداف