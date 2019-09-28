اخبار الرياضة .. زفاف هاني رمزي يثير الجدل.. الزمالك يحرر محضراً.. صفقة جديدة لـ الأهلي.. جينراسيون يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ كاف

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، السبت الموافق 28 -9-2019، ومن أبرزها:









- وجه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق التهنئة إلى هانى رمزى المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني ونشر صورا لحفل زفافه.









- قام مسئولو نادي الزمالك بطلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة بعد رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر للإسكندرية لمواجهة الفريق الأبيض غدا الأحد في برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.









- أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد رسميًا مع اللاعبة البرازيلية باولا كاميلا موهر، لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق الكرة الطائرة للسيدات في الموسم الجديد.









- فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريفين، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا" .









- اعلن مسؤولو نادي جينراسيون فوت السنغالى عن تقدمهم بشكوى ضد التشادي قدري صالح كاني مراقب مباراة الزمالك والفريق السنغالى، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"



