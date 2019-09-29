بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

تصدر هاشتاج «عبدالعزيز الفغم» الحارس الشخصي لملك السعودية موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تغريدة خبر وفاته على تويتر.



اهتزت لموته المملكة العربية السعودية، فهو الحارس الشخصي الملازم للملك «سلمان بن عبدالعزيز» في كل مكان، حيث وقعت

الصدمة شديدة على شعب المملكة.



امتلأ هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالدعوات والحزن العميق على هذا الرجل الذي يعتبر أيقونة اعتادوا رؤيتها دائمًا، وعلق البعض في التغريدات عن حالة زوجته، وأبنائه الذين كانت آخر كلماتهم له "بابا لا تتركنا وتروح" رغبة منهم في بقائه معهم.



وانتشرت تغريدة "يعملون في صمت ويرحلون بضجيج" إشارة إلى عمل قوات الدفاع السعودي، وغرد مستخدم بألم "فجر انكسر فيه عكاز الوطن.. إلى جنات الخلد يا درع الملوك".