انطلاق الجيل الثاني من أدوية فيروس سي.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور أمجد الذهبي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن مؤتمر الكبد الموحد ستشارك فيه 25 جامعة، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المؤسسات العلمية والجامعات لم يسبق أن يتجمعوا بهذا العدد في مؤتمر واحد.





وتابع الدكتور أمجد الذهبي خلال تصريحاته الخاصة لـ برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن قوة المؤتمر تأتي من قوة اتحاد الجامعات المشاركة فيه.





من جانبه قال الدكتور محسن سلامة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن المؤتمر يقدم كل ماهو جديد في علاج الفيروسات الكبدية، وأمراض الكبد المناعية.





وفي ذات السياق قال الدكتور أمجد طلعت، مدير احدى شركات الأدوية، إن المؤتمر يضم عددا كبيرا من الأطباء من كافة أنحاء العالم، لمناقشة التجربة المصرية في علاج فيروس سي .



