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فن

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
جاستين بيبر وهايلي
جاستين بيبر وهايلي بالدوين
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم الكندي جاستين بيبر برفقة زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، أثناء استقلالهما طائرة خاصة كي يتوجهان لجنوب ولاية كاليفورنيا حيث يقام حفل زفافهما. 

ويقام حفل الزفاف لـ جاستين بيبر و هايلي بالدوين يوم الاثنين المقبل بحضور أصدقائهما من مشاهير هوليوود منهم كيندال جينر، جيجي حديد وبيلا حديد. 

وكشفت تقارير أجنبية ان إدارة الفندق الذي سيقام فيه حفل الزفاف أبلغت المعازيم من خلال بريد الكتروني بمنع التواجد على حمام السباحة او في صالة الـspa كي يستمتع العروسين بخصوصيتهما. 

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.
جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور
جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور
جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور
جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور
جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور
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