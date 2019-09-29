عروس تسخر من خاتم زفافها المصنوع من الألماظ

نشرت الشابة ستايسي البالغة من العمر 23 عامًا صورة لخاتم زفافها بعد أن سخرت من شكله عبر حسابها على فيس بوك بسبب طول الألماظ المبالغ فيه.





نشرت الشابة ستايسي البالغة من العمر 23 عامًا صورة لخاتم زفافها بعد أن سخرت من شكله عبر حسابها على فيس بوك بسبب طول الألماظ المبالغ فيه ، حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" .





وصفت ستايسي الخاتم "بالممل" لأنه طويل للغاية و يشعرها بالضيق أثناء ارتدائه لأنها تخشي عليه أن ينكسر أو يضيع ، وأضافت: لا أحب الألماس فهو غالي الثمن ولا فائدة منه، وخاصة إذا كان شكله ملفت تشعر وكأن الأضواء كلها مُسلطة عليها .



