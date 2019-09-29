Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تتبرع بـ 3 ملايين دولار من أجل هذا الغرض

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:57 م
الممثل الدائم للمملكة
الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة
Advertisements
على صالح
تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3 ملايين دولار لدعم خطة عمل وأنشطة وبرامج تحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNAOC) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى UNAOC إلى تحسين التفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب عبر الثقافات والأديان، بالإضافة إلى مكافحة الاستقطاب والتطرف.

وتم الإعلان عن هذا التبرع خلال كلمة ألقاها الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في اجتماع لمبادرة UNAOC على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي كلمته، قال المعلمي: «يشهد العالم اليوم العديد من النزاعات، بعضها ناتج عن تصاعد خطاب الكراهية والأيديولوجيات العنيفة المتنامية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إلى الهجمات الإرهابية ضد الأماكن المقدسة ودور العبادة وكذلك قتل الأبرياء».

وأكد أن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف جاد ومواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف المعلمى: «يجب أن نعتقد أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصدام، ويتطلب إقامة شراكة حضارية، وبناء جسور التواصل والحوار».

وأكد المعلمي أن المملكة هي واحدة من أوائل الدول التي دعت إلى الحوار الديني وتعزيز ثقافة التسامح.

وقال «لهذا السبب، أنشأت مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات وتعاونت مع أنشطة الأمم المتحدة وUNAOC».

العامل الآخر الذي يؤدي إلى الصراع هو الاحتلال، أن استمرار الاحتلال وحرمان الناس من حقوقهم وتهميشهم واضطهادهم يساعد في نشر الأيديولوجيات المتطرفة وخطاب الكراهية.

وفلسطين مثال حي على ذلك، كانت انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرارات الدولية وتقويضها لجميع فرص السلام، بالإضافة إلى استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم السبب الرئيسي الذي يهدد الاستقرار والسلام والأمن الدوليين، وفقا لكلمة المعلمي التي ألقاها أمام الأمم المتحدة.

وأعرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن تقدير بلده للجهود الحازمة والملموسة التي يبذلها البرنامج لتعزيز ثقافة السلام ومكافحة خطاب الكراهية ومواجهة انتشار الإيديولوجيات المتطرفة التي تنتهك الأماكن المقدسة وتقتل الأبرياء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: نسعي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال باليمن

اليوم الوطني 89.. هكذا احتفل وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة

ترشيحاتنا

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 29 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

كومباوند لكل أسرة.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

الشهيد البطل.. الملازم محمود المغربي ابن المنوفية.. رفض نقله للإسماعيلية وعاد من سيناء محمولاً على الأعناق.. صور

دعاء التوكل على الله في الصباح.. تعرف عليه

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بيان رسمي.. جينيراسيون يستعين بالأهلي لقلب الطاولة على الزمالك

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

سيارات تختفي من الشارع وإعفاء هذه المركبات من الرسوم.. 40 معلومة عن قانون المرور الجديد

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ديانا إلى بياتريس.. حكايات خواتم زفاف أميرات العائلة الملكية البريطانية

دهس صاحب حبل مشنقة صدام حسين في لندن.. اغتيال أم قضاء وقدر.. صور

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور