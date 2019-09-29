تورم الرأس والساقين.. 9 علامات لاكتشاف مرض العصافير

يجب أن تعتني بالطيور التي تربيها دائمًا، وتفحصهم بصفة مستمرة للكشف عن أي مرض والتواصل مع الطبيب البيطري، فنقدم لك ٩ علامات لاكتشاف مرض العصافير وفقًا لموقع "Wikihow".



الكشف على رأس الطائر

يظهر على رأس الطائر تورم في أحد الجوانب، فيكون ذلك التورم لإظهار مشكلة في صحته ويجب معالجتها في الحال.



فحص العيون

عند مرض العصفور فيظهر في عينيه احمرار شديد، فإنه يعاني من التهابات وتكون النتيجة فقدان الريش حول منطقة العين.



فحص الأنف

ابحث بطريقة مستمرة حول منطقة الأنف فإنه يفرز ألوان مختلفة في تلك المنطقة، وعند وجودها لابد من عرضه على الطبيب البيطري.



تغييرات في الريش

لاحظ أي تغييرات في الريش كي تساعد العصفور على الشفاء مثل ظهور لون، وجود بلل، فقدان الريش.



فحص الساقين

تابع من وقت للآخر الساقين حيث يبدو عليهم تورم شديد للقدمين والأظافر في حالة مرضه.



وجود نزيف

تعاني أكثر العصافير من وجود نزيف عند مرضها، فعند وجوده فيجب وضع نشا الذرة عليه لوقفه في الحال.



النوم المفرط

عند مرض العصفور فإنه يميل إلى النوم الكثير، ويقلل من نشاطه، ويفقد الاهتمام بممارسة اللعب.



فقدان الشهية

تحب العصافير أن تأكل الحبوب على مدار اليوم، وإذا تخلت عن تلك العادة فإنها تشعر المرض ولابد من إجراء وقائي لمعالجتها.



مشاكل في التنفس

إذا ازداد العطس أو تغييرات في صوت العصافير فيصبح هناك مشكلة في تنفسه ويجب سرعة إحضار الدواء الخاص به.