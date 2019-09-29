تمهيداً لرحيل محمد صلاح.. ليفربول يتحرك لضم نجم أياكس

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع ديفيد نيريس مهاجم أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي ليفربول يسعى إلى تعزيز قوته الهجومية، عن طريق التعاقد مع ديفيد نيرس، تحسبًا لرحيل محمد صلاح عن الفريق خلال الصيف المقبل.





وحقق المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا والذي ينتهي عقده مع الأبطال الهولنديين عام 2023 شهرة دولية العام الماضي بعد أدائه الرائع مع أياكس في دوري أبطال أوروبا ، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما أمام توتنهام في نصف نهائي التشامبيونزليج الموسم الماضي.





وقدم نيريس الذي يمكنه اللعب على الجناح الأيسر أو الأيمن بداية قوية لهذا الموسم ، حيث سجل هدفين وقام بصناعة هدف في 12 مباراة لعبها حتى الآن ، بما في ذلك صناعة هدف اخر في مباراة فريقه ضد نادي ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.



