أوجاع حسين السيد في الأهلي

واصل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساعيه نحو عقد جلسة مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر لتحديد موقفه من الفريق خاصة أنه بعيد عن اللعب تمامًا في القائمة المحلية التي تم قيده فيها بعد أن تم إبعاده عن القائمة الافريقية دون سبب واضح بالنسبة له.



وتحدث مارسيلو لعدد من زملائه بالفريق للوساطة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهدف التوصل الي حل لكن الأخير يري أن الأمور كانت بيده قبل غلق باب القيد بقبول أحد عروض الإعارة وكان النادي لن يحصل علي مليم واحد ويحصل هو علي القيمة المالية كاملة لمنحه فرصة المشاركة أساسيًا لكنه رفض الرحيل.



وشدد حسين السيد لبعض زملائه أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن مسئولي القلعة الحمراء كشفوا أنه يتبقي له موسمين كاملين ولا يحق له التوقيع لأي نادي نهائيًا وأذا ثبت هذا الأمر فان الأهلي لن يتواني عن الدفاع عن حقوقه بكل السبل.