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رياضة

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:37 م
مصطفى سعد ميسي ومحمد
مصطفى سعد "ميسي" ومحمد مصطفى "حيدا"
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ملك موسى
أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، موافقة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس النادي على انتقال مصطفى سعد "ميسي" ومحمد مصطفى "حيدا"، إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأكد البطاوي أن محمد أبو العينين وافق على إعارة ميسي وحيدا وهما من مواليد عام ٢٠٠١، إلى صفوف الزمالك لمدة عام، بعد مفاوضات من الجانب الأبيض بقيادة الكابتن طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك".

ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، حيث يمتلك اللاعب إمكانات فنية كبيرة جعلته يتميز في مركز الجناح المهاجم، بينما يلعب حيدا في وسط الملعب، وتم تصعيدهما طوال الفترة الماضية في صفوف الفريق الأول.
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