كبير مستشاري وزارة البيئة: الاقتصاد الأخضر أساس التنمية المستدامة.. فيديو

أكد الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة أن الاقتصاد الأخضر هو أساس التنمية المستدامة لمصر عن طريق استخدام المواد الطبيعية بالبيئة من طاقة ومياه وموارد أخرى خاصة بالتربة.



وأضاف كبير مستشاري وزارة البيئة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن المجتمع الدولي اتفق على تغيير مسار التنمية. مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين البعد المجتمعي والبيئي والاقتصادي وأن تكون تلك الأبعد داعمة للتنمية المستدامة.



وتابع كبير مستشاري وزارة البيئة أننا نستهدف تطوير التعليم والصحة وخدمات خاصة بالنقل والمواصلات.



وأشار كبير مستشاري وزارة البيئة أن الطاقة المتجددة والتدوير المخلفات والسياحة البيئية والزراعة العضوية هى من اهم وسائل الاقتصاد الأخضر.