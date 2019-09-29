محمد سلماوي: مؤسسة فاروق حسني الثقافية تجربة مختلفة

قال الكاتب محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء، مؤسسة فاروق حسني الثقافية، إن ميلاد متحف جديد في مصر هو عيد، اليوم أرى ميلاد من نوع جديد، فبعد أن كانت الثقافة حكرا علي الدولة، ووزارة الثقافة، فاليوم مؤسسات اجتماع المدني سيكون لها دور كبير في الثقافة.



وأضاف سلماوي، أننا امام تجربة مختلفة، فمؤسسة فاروق حسني، ستكون مركز اشعاع ثقافي، سيتضمن ندوات وفعاليات، ومسابقات متنوعة ومختلفة، ومن سيحصل على جائزة تحمل اسم فاروق حسني ستكون كبيرة جدا جدا بقيمتها المعنوية وليس المادية، وسيكون ضمن الخطة جائزة في مجال السينما، واتنبى ان يتحول المكان لبؤرة تنور جسدها الفنان فاروق حسني.



جاء ذلك على هامش إفتتاح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤسسته الثقافية، بالزمالك، بحضور نخبة من نجوم الوسط الثقافي والفني، ومن بينهم، الدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب التشكيليين، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان أشرف رضا، والكاتب أحمد الجعفري، والكاتب محمد سلماوي، والفنانة لبلبة، والفنانة سميحة أيوب، والدكتور شاكر عبد الحميد، والفنانة يسرا، وغيرهم.



وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته.



كما أن هذه المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما ستحاول خلق مجال جذاب للشباب كما ستحاول الإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.



كانت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون اختارت أن يكون مقرها فى حى الزمالك الذى يعتبر عاصمة الفنون فى مصر، وهو ذات المقر الذى سيتضمن المتحف الخاص بالفنان والذى يضم العديد من لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى كما سيضم العديد من مقتنياته سواء من اللوحات أو من التماثيل المصرية والعالمية.