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توك شو

أحمد موسى: الإخوان بيبيعوا بعض بـ جنيه.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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توك شو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن الوثوق بها لإنهم خونة ويبيبعون أنفسهم بأرخص ثمن.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"جماعة الإخوان يمرون بحالة إحباط شديدة ومدمرين نفسيا، لافتا إلى أن قناة الجزيرة إتفقت مع جماعة الإخوان على تصوير المسيرات بطائرات درون".

وأكمل:"حصلنا على تسريبات من خلال إختراق جروب إخوانى، معقبا:"الإخوان ممكن يبيبعوا بعض بـجنيه وإشترينا التسجيل بألف جنيه وقاعد وسطيهم لسه".
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