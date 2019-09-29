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أخبار البلد

هاشتاج # أردوغان_حرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: هو والدواعش وجهان لعملة واحدة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:07 م
اردوغان
اردوغان
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محمد بدران
أطلق الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد
هاشتاج "أردوغان حرامي"، وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الأحد، لمهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تأمره على مصر من أجل السطو على غاز البحر المتوسط.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أردوغان وعائلته لصوص سرقوا أموال الشعب التركى . وأدى النتيجة الشعب التركى يأكل من الزبالة تركيا ليست أمينة ‎#اردوغان_حرامي.

‏‎#اردوغان_حرامي اول مره اشوف خليفه حرامي.

‏‎هوا دا مكانك يا حرامى ‎#اردوغان_حرامى.

‏زعلان من هشتاجات السيسي
ابسط ياعم تريند اهو
وبقيت حرامي
وفضيحتك بقت بجلال
وشخاليل
ياسلطان المهابيل
مائة مره قولنا
ماتلعبش مع مصر يا عويل‎#اردوغان_حرامي.


‏‎#اردوغان_حرامى يقتل السوريين ع الحدود.

‏‎امان ربي امان
ڤالاد خرسيس ادب سيس شلح جيش تاجر في حشيش إسرق بلد إسرق شعب
كمان إسرق غاز مصر هاهاهاها دا بعيد عن شنبات خروف بليات ‎#اردوغان_حرامي.

‏‎#اردوغان_حرامى هو والدواعش وجهان لعمله واحده.

‏‎#اردوغان_حرامي سيبك من شغل القرود بتاعك واستخبه في علبة الكبريت واعد ساكت كفايه كسوف بأه 😊😅😎😂.

‏بعد نفط سوريا و غازها عاوز غاز المتوسط .. بعيد عن ديلك يا قرد‎#اردوغان_حرامي .

وقال الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «أرودغان يرغب في السطو المسلح على الغاز المتواجد في البحر المتوسط»، معلقا «مصر ستصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز خلال عامين».


وتابع الإعلامي أحمد موسى، «أردوغان يرغب فى التحرش بمصر عسكريا بمنطقة المتوسط»، مؤكدا «لدينا اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص، لا أردوغان ولا أي شخص يستطيع الاقتراب من حقوق مصر التاريخية».

هاشتاج # أردوغان_حرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: هو والدواعش وجهان لعملة واحدة
هاشتاج # أردوغان_حرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: هو والدواعش وجهان لعملة واحدة
هاشتاج # أردوغان_حرامي يتصدر تويتر.. ومغردون: هو والدواعش وجهان لعملة واحدة
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