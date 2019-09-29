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رياضة

قبل جينيراسيون فوت.. 13 ناديا انسحبت أمام الفرق المصرية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 م
الزمالك من مباراة
الزمالك من مباراة الذهاب أمام جنيراليسون
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أحمد هاني
تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي في غياب الفريق السنغالي عن المباراة فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب إعلان حكم المباراة، انتهاء المباراة بعد مرور الوقت القانوني وغياب الفريق السنغالي، حرص الصربي ميتشو على النزول إلى أرضية ملعب استاد برج العرب بجوار اللاعبين لإعطاء بعض المحاضرات الفنية والتكتيكية والاستفادة من تواجد اللاعبين.

وفيما يلي نعرض جميع الانسحابات التي شهدتها الكرة الإفريقية أمام الفرق المصرية

- 1979، شهد هذا العام الأنسحاب الأول وكان أمام الزمالك بعد فوز الأخير على سيمبا التنزاني بالقاهرة 2-1 في دور الـ 32 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، لكن الفريق التنزاني انسحب في لقاء الإياب.

- 1984، واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني في دور الـ 16 ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، لكن الفريق الكيني اعترض على احتساب ضربة جزاء للزمالك، واعتدوا على حكم المباراة، ليتم إلغاء المباراة.

- 1985، انسحب فريق مارين كلوب الصومالي من أمام الزمالك في دور الـ 32، ولم يلعب المباراتين.

- 1987، انسحب فريق جوفينيل بطل غينيا الاستوائية من مواجهة الأبيض في دور الـ 32.

- 1996، انسحب فريق دسبورتيفو الموزمبيقي من مواجهة الزمالك في دور الـ 16.

- 1999،انسحب فريق إيليت البوروندي عام ، من مواجهة الزمالك في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الأفريقي.

- 1985، انسحب نادي النصر الليبي من مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، لظروف سياسية.

- 1991، انسحب فريق داشن بروري الإثيوبي من مواجهة الأهلي.

- 1994 ، انسحب الأهلي من مواجهة فريق سان جورج الإثيوبي بعد قرار الإدارة بمقاطعة بطولات الكاف بعد أحداث السوبر الأفريقي الذي توج به الزمالك.

- 2008، وفي انسحب فريق التحرير الإثيوبي من مواجهة الأهلي في دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا.

- 1971 ، انسحب الترجي أمام الإسماعيلي في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا للأندية .

انسحب فريق رينيسانس التشادي من مواجهة المقاولون العرب في لقاء الإياب من دور الـ 32 لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس،اعتراضا على التحكيم .

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالآتي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.
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